Погода продовжує засмучувати українців низькими температурами, до яких додалися опади і штормовий вітер

Про те, що чекає українців у неділю, 14 березня, повідомляють синоптики Укргідрометцентру. Так, згідно з їхнім прогнозом, в Україні збережуться низькі температури з нічними заморозками. Крім того, у багатьох областях очікуються опади.

Зокрема, мокрий сніг пройде вночі на південному сході країни, а вдень у західних областях очікується дощ. На решті території України в неділю буде мінлива хмарність і без опадів.

Синоптики попереджають, що в неділю очікується сильний вітер. Вночі на Заході та вдень у більшості областей, крім південних, пориви вітру сягатимуть швидкості у 15-20 м/с, а в Карпатах і до 25-30 м/с.

Найтепліше буде в південних областях, де вдень повітря прогріється до + 6 ... +10 градусів, а також на заході країни, де місцями потеплішає до +11.

На півночі вдень стовпчики термометрів покажуть від + 7 до + 10 градусів. У центральних областях трохи прохолодніше-від + 7 до + 9.

Найнижчі температури вдень очікуються у східних областях, де стовпчики термометрів покажуть від +3 до +8 градусів.

Нічні температури залишаються низькими - від -3 до + 1 градуса. Місцями на сході вночі похолодає до -5.

У Києві в неділю буде без опадів. Вночі та вранці на дорогах може виникнути ожеледь. Вночі в столиці очікується від 0 до +2 градусів, а вдень – від +8 до + 10. Швидкість вітру становитиме 7-12 м/с, місцями можливі пориви до 15-20 м / с.

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