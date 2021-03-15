Телеведуча Олена Філонова порадувала шанувальників спекотними фото з відпочинку на розкішних Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і блогерка Олена Філонова брала участь у багатьох проектах, але отримала широку популярність після виходу на екрани програми "Ревізор" з рубрикою про перевірку закладів краси. Дівчина часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram, а оскільки зараз відпочиває на Мальдівах, то її профіль заряснів гарячими пляжними фото і відео.

Так, цього разу реготушка Олена виклала у своєму мікроблозі чарівні знімки, на яких позує в дивовижній локації – вона вмостилася на стовбур дерева, а під її ногами видно пірс біля води. На прогулянку красуня вийшла в спокусливому рожево-бірюзовому комбінезончику цікавого фасону. Це вбрання оголило стрункі ніжки і підкреслило пишне декольте телезірки. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографій Філонова згадала про Великий піст і попросила вибачення у своїх фоловерів. "Настає перший день посту. Давайте один одному пробачимо все те, що нас ображало або приводило в неприємні відчуття, перипетії. У кожного своє. ВИБАЧТЕ МЕНЕ ЗА ВСЕ. І Бог простить, і я прощаю!",- написала Олена. Шанувальники дівчини тут же почали обговорювати її нову публікацію, засинаючи компліментами і просячи вибачення у відповідь. "Оленка, ви красуня! Захоплююся і милуюся вами", "Ви чудова", "Барбі", "Олена, ви яскрава і цікава дівчина, за Вами приємно спостерігати", - пишуть в коментарях.

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