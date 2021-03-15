Телеведущая Елена Филонова порадовала поклонников жаркими фото с отдыха на роскошных Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и блогерша Елена Филонова участвовала во многих проектах, но получила широкую популярность после выхода на экраны программы "Ревизор" с рубрикой о проверке заведений красоты. Девушка часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram, а поскольку сейчас отдыхает на Мальдивах, то ее профиль запестрел горячими пляжными фото и видео.

Так, в этот раз хохотушка Лена выложила в своем микроблоге очаровательные снимки, на которых позирует в удивительной локации – она умостилась на ствол дерева, а под ее ногами видно пирс у воды. На прогулку красотка вышла в соблазнительном розово-бирюзовом комбинезончике интересного фасона. Это наряд оголил стройные ножки и подчеркнул пышное декольте телезвезды. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и стильные солнцезащитные очки.

В подпсии к фотографиям Филонова вспомнила о Великом посте и попросила прощения у своих фолловеров. "Наступает первый день поста. Давайте друг другу простим всё то, что нас обижало или приводило в неприятные ощущения, перипетии. У каждого своё. ПРОСТИТЕ МЕНЯ ЗА ВСЁ. И Бог простит, и я прощаю!", - написала Лена. Поклонники девушки тут же принялись обсуждать ее новую публикацию, засыпая комплиментами и прося прощения в ответ. "Леночка, вы красотка! Восхищаюсь и любуюсь вами", "Вы чудесная", "Барби", "Лена, Вы яркая и интересная девушка, за Вами приятно наблюдать", - пишут в комментариях.

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