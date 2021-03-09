Ревизор красоты Елена Филонова показала, как развлекает на Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Елена Филонова после участия во многих проектах получила широкую популярность после появления в программе "Ревизор". Девушка ездила со съемочной группой по украинским городам и проверяла заведения красоты – салоны, парикмахерские, массажные кабинеты и даже испробовала на себе экстремальные бьюти-средства и процедуры.

Лена активная блогерша в соцсети Instagram, где часто делится с поклонниками своими приключениями. Девушка прослыла в соцсетях, как любительница вкусно покушать, оттого у нее такая аппетитная фигурка, которая многим очень нравится. Недавно красотка отправилась на отдых на Мальдивы, откуда уже выложила несколько пикантных кадров.

Как видно, на новых фото Филонова запечатлена на красивом экзотическом пляже среди густой зелени. Перед камерой она появилась в соблазнительном и ярком образе – на ней малиновые шортики и короткий топ, поверх которого она накинула прозрачную розовую рубашку. Волосы красотки распущены и небрежно уложены, а на ее лице стильные солнцезащитные очки. Лена, играя, вертится возле огромной ветки со спелыми бананами.

В подписи к фотографиям телеведущая написала: "Девочки! Как Вас поздравили вчера с 8 Марта? Что подарили Вам?". Конечно же такая публикация не осталась без внимания поклонников Филоновой, пользователи принялись засыпать ее комплиментами и отвечать на вопросы.

Напомним, "Клоуны закончились?": телеведущая Филонова идет в мэры Киева, украинцы не подбирают слов.

Как сообщала Politeka, Елена Филонова из "Ревизора" показала свои пышные дары природы в прозрачном корсете: "Баба огонь!".

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