У ніч на 16 березня, під Києвом сталася серйозна НП

У місті Боярка Фастівського району Київської області прогримів потужний вибух. Про це повідомляє ресурс Dtp.kiev.ua.

Сильний вибух пролунав на вулиці Королюка. На місці НП утворилася велика воронка, пошкоджено кілька авто, які потрапили в зону вибуху. Жителі Боярки повідомляють, що вибух був дуже гучним.

На місце інциденту виїхали патрулі патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Повідомляється, що за попередніми даними жертв і поранених поки немає.

У той же час в соцмережах пишуть, що хтось загинув в результаті події. На місці залишилася величезна воронка і шматки одягу.

"Судячи з усього когось розірвало воронка глибиною метр, шматки м'яса всюди і одягу", - пишуть в мережі.

Що саме рвонуло в Боярці поки невідомо, проте вже ясно, що це була не граната.

У мережі публікують відео з місця вибуху.

Раніше повідомлялося, що вибух стався в дев'ятиповерховому будинку в Кропивницькому по вул. Юрія Коваленка. Встановлено, що в однокімнатній квартирі на другому поверсі спалахнула невідома речовина. Надалі приміщення загорілося, вогонь поширився на площі 30 квадратних метрів.

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