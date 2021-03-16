В ночь на 16 марта, под Киевом произошло серьезное ЧП

В городе Боярка Фастовского района Киевской области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает ресурс Dtp.kiev.ua.

Сильный взрыв раздался на улице Королюка. На месте ЧП образовалась большая воронка, повреждены несколько авто, которые попали в зону взрыва. Жители Боярки сообщают, что взрыв был очень громким.

На место инцидента выехали патрули патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Сообщается, что по предварительным данным жертв и раненых пока нет.

В тоже время в соцсетях пишут, что кто-то погиб в результате происшествия. На месте осталась огромная воронка и куски одежды.

«Судя по всему кого-то разорвало воронка глубиной метр, куски мяса повсюду и одежды», - пишут в Сети.

Что именно рвануло в Боярке пока неизвестно, однако уже ясно, что это была не граната.

В Сети публикуют видео с места взрыва.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в девятиэтажном доме в Кропивницком по ул. Юрия Коваленко. Установлено, что в однокомнатной квартире на втором этаже вспыхнуло неизвестное вещество. В дальнейшем помещение загорелось, огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

Напомним, взрывы гремят в Киеве: на место срочно съехались десятки подразделений спасателей, что происходит.

Как сообщала Politeka, новая угроза взрыва в Киеве: на место срочно съехались полицейские и кинологи, детали.

Также Politeka писала, что мощный взрыв сотряс многоэтажку в Бердянске, известно о погибших: подробности и кадры с места.