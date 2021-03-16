Літак впав на автомобіль у місті Пемброк Пайнс у штаті Флорида, США

В результаті падіння одномоторного літака Beechcraft Bonanz дві людини загинули.

НП потрапила на камери відеоспостереження. На кадрах видно, як літак впав і вдарив машину, а потім впав на землю і перетворився на вогненну кулю. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)

На аерофотознімках видно, як пожежники гасили уламки літака навпроти паркану аеропорту, прямо через дорогу від житлового кварталу. Решта частин літака були розкидані по місцю НП.

Також були помічені рятувальники, які допомагали комусь, хто знаходився в пошкодженому автомобілі. Постраждалих переклали на носилки і помістили в машину швидкої допомоги.

За словами співробітників пожежно-рятувальної служби, дві людини в літаку загинули на місці події. Дорослого і дитину, які перебували в збитій машині доставити в районну лікарню у важкому стані, повідомляє NBC.

Імена загиблих не розголошуються.

Представники Федерального управління цивільної авіації заявили, що одномоторний літак Beechcraft Bonanza зазнав аварії незабаром після зльоту з аеропорту.

Одна жінка сказала, що була поблизу, коли літак впав, і описала жахливу сцену.

"Ми почули страшний шум і вийшли, все горіло, все було жахливо", - сказала Аннабель Фернандес.

Офіційні особи заявили, що літак також обрушив лінію електропередачі. Поліція просила водіїв триматися подалі від цього району.

#BREAKING: 2 killed in plane crash at North Perry Airport in Pembroke Pines, Florida after hitting car, injuring woman and child https://t.co/b2kWXrfE82 pic.twitter.com/nUgRaQ0oiS — Billy Corben (@BillyCorben) March 15, 2021

Нагадаємо, під Києвом п'яний капітан на" євроблясі " врізався в літак: спливли нові деталі і фото НП.

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