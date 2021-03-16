Самолет упал на автомобиль в городе Пемброк Пайнс в штате Флорида, США

В результате падения одномоторного самолета Beechcraft Bonanz два человека погибли.

ЧП попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как самолет упал и ударил машину, а затем рухнул на землю и превратился в огненный шар. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

На аэрофотоснимках видно, как пожарные тушили обломки самолета напротив забора аэропорта, прямо через дорогу от жилого квартала. Остальные части самолета были разбросаны по месту происшествия.

Также были замечены спасатели, помогавшие кому-то, кто находился в поврежденном автомобиле. Пострадавших переложили на носилки и поместили в машину скорой помощи.

По словам сотрудников пожарно-спасательной службы, два человека в самолете погибли на месте происшествия. Взрослого и ребенка, которые находились в сбитой машине доставить в районную больницу в тяжелом состоянии, сообщает NBC.

Имена погибших не разглашаются.

Представители Федерального управления гражданской авиации заявили, что одномоторный самолет Beechcraft Bonanza потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта.

Одна женщина сказала, что была поблизости, когда самолет упал, и описала ужасающую сцену.

«Мы услышали жуткий шум и вышли, все горело, все было ужасно», - сказала Аннабель Фернандес.

Официальные лица заявили, что самолет также обрушил линию электропередачи. Полиция просила водителей держаться подальше от этого района.

#BREAKING: 2 killed in plane crash at North Perry Airport in Pembroke Pines, Florida after hitting car, injuring woman and child https://t.co/b2kWXrfE82 pic.twitter.com/nUgRaQ0oiS — Billy Corben (@BillyCorben) March 15, 2021

Напомним, под Киевом пьяный капитан на "евробляхе" врезался в самолет: всплыли новые детали и фото ЧП.

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