В Турции на юго-востоке страны разбился военный вертолет

Вертолет потерпел крушение в городе Татван, что в провинции Битлис. Вертолет типа Cougar направлялся в Татван из соседней провинции Бингель, когда исчез с радаров в 14.25 по местному времени.

Изначально считалось, что жертвами катастрофы стали 9 человек, однако позже стало известно о гибели еще двоих находившихся в вертолете. Всего в самолете было 13 человек, пишет Anadolu.

Среди погибших известный генерал-лейтенант - командир 8-го корпуса Сухопутных войск Осман Ербаш. Президент страны уже выразил сыну генерал-лейтенанта Эрбаша соболезнования.

В Минобороны Турции не сообщают о причинах катастрофы.

Тела всех погибших уже найдены и доставлены Элязыг.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар вместе с начальником генштаба и командующим Сухопутными войсками отправился в район крушения военного вертолета.

Military helicopter crash in southeast Turkey kills 11 https://t.co/OOuKRH4UYC pic.twitter.com/ebuwxhC9Lz — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 4, 2021

Позже министр обороны Турции сообщил, что по предварительным данным и показаниям очевидцев, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. Но точную причину должно установить следствие.

«По факту крушения вертолета на востоке Турции будет начато расследование. Точная причина происшествия будет определена после детального изучения»,- добавил он.

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