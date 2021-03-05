В Турции на юго-востоке страны разбился военный вертолет

Вертолет потерпел крушение в городе Татван, что в провинции Битлис. Вертолет типа Cougar направлялся в Татван из соседней провинции Бингель, когда исчез с радаров в 14.25 по местному времени.

Изначально считалось, что жертвами катастрофы стали 9 человек, однако позже стало известно о гибели еще двоих находившихся в вертолете. Всего в самолете было 13 человек, пишет Anadolu.

Среди погибших известный генерал-лейтенант - командир 8-го корпуса Сухопутных войск Осман Ербаш. Президент страны уже выразил сыну генерал-лейтенанта Эрбаша соболезнования.

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В Минобороны Турции не сообщают о причинах катастрофы.

Тела всех погибших уже найдены и доставлены Элязыг.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар вместе с начальником генштаба и командующим Сухопутными войсками отправился в район крушения военного вертолета.

Позже министр обороны Турции сообщил, что по предварительным данным и показаниям очевидцев, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. Но точную причину должно установить следствие.

«По факту крушения вертолета на востоке Турции будет начато расследование. Точная причина происшествия будет определена после детального изучения»,- добавил он.

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