Российское судно, на борту которого находилось много людей, бесследно затонуло в Баренцевом море

Об этом информирует пресс-служба МЧС РФ.

Известно, что трагедия произошла сегодня утром, 28 декабря, у Новой Земли.

Речь идет о рыболовецком судне "Онега", на борту которого было 19 рыбаков. По последним данным, спасти смогли лишь двоих, а 17 человек числятся пропавшими без вести.

Спасатели утверждают, что причиной затопления рыболовецкого судна в Баренцевом море стало обледенение.

Сообщается, что затонувшее судно находится в эксплуатации уже 41 год, а поисками рыбаков сейчас занимается экипаж другого траулера. Более того, на спасательные работы направлены еще пять судов.

"Связи с экипажем затонувшего в Баренцевом море судна нет, на поиск направлены пять судов", - говорится в сообщении.

"В районе крушения «Онеги» поисково-спасательные работы ведет судно «Войково». Дополнительно к месту происшествия направлены три судна. Они должны прибыть через 3-6 часов", - информирует Интерфакс.

По информации портала 112, спасатели хотели поднять вертолет для поиска пропавшего экипажа, но этому мешают сложные погодные условия (ветер и снег).

"Ночью было почти -30 мороза, из-за этого борт корабля покрылся льдом, который буквально утянул корабль на дно. 17 членов экипажа до сих пор ищут", - подчеркнули журналисты.

Источники в силовых ведомствах уверяют, что судно накрыла сильная волна, когда экипаж поднимал сеть с уловом.

"Прибывшее к месту ЧП "Войково" обнаружило двух выживших моряков в гидрокостюмах, которые за руки держали своего погибшего товарища. Но, к сожалению, когда рыбаков начали поднимать на борт, тело унесло в море. Сейчас в районе, где затонул траулер "Онега", волны в районе двух-трёх метров. На поверхности воды экипаж "Войково" заметил оставшийся мусор с судна и бочку. Прибытие других кораблей для поисковых работ ожидается в районе полудня", - информирует Telegram-канал Lifeshot.

Также сообщается, что шансов найти еще выживших с затонувшей "Онеги" практически нет.

Ранее мы сообщали, что судно, на борту которого были украинцы, потерпело крушение в Эгейском море.

Согласно информации, корабль с грузом 4 декабря направлялся под флагом Либерии из Елевсиса в турецкий Гемлик. Между островами Лесбос и Скирос он попал в шторм. Из-за этого произоршло смещения груза и судно опасно накренилось. В 4 утра капитан подал сигнал бедствия.

Напомним, танкер потерпел бедствие у берегов Одессы, на борту много людей: кадры ЧП

Как сообщала Politeka, Судно тонет под Одессой, появились фото и подробности

Также Politeka писала, что Море отравлено: набережную штурмуют ради селфи на фоне трагедии в Одессе