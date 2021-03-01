Стали известны имена пострадавших украинских туристок

Так, в районе Алании турецкой провинции Анталия произошло ДТП, в машине находились пятеро человек, из них две туристки. Пикап сорвался с 50-метровой скалы, пишет издание Akit.

"Соскользнул (автомобиль, - ред.) на гравийной дороге в сельской местности и упал в обрыв высотой около 50 метров. После получения уведомления к месту происшествия были отправлены жандармерия и бригада службы экстренной помощи 112", - говорится в сообщении.

Все находившиеся в салоне получили различные повреждения. Среди пострадавших - две гражданки Украины Людмила Лавренова и Елена Харченко. Они госпитализированы в критическом состоянии.

Отмечается, что водитель потерял контроль над рулевым колесом. По факту происшествия начато расследование.

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Ровно погибла в Египте на глазах у мужа.

Пара отправилась на популярное на курортах развлечение, как сноркелинг - разновидность плавания под водой. Женщина в полной экипировке (с маской, трубкой и ластами) внезапно исчезла из поля зрения мужа. Тот сразу же вызвал спасателей, но, к сожалению, было уже слишком поздно. По предварительной версии, у нее случился сердечный приступ в воде.

Напомним про зверское убийство украинки в Египте: названо имя погибшей.

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