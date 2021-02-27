Самолет с украинцами на борту сломался в Африке

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте SkyUp Airlines.

О техничных неисправностях стало известно после посадки самолета не дозаправку в Египте.

"Мы искренне сожалеем, что пассажиры оказались в такой ситуации и принимаем все необходимые действия, чтобы как можно скорее отправить людей домой. В соответствии с требованиями властей Египта граждане других стран без прививок от местных болезней не могут попасть на территорию страны даже временно", - говорится в сообщении.

Сложившеюся ситуацию уже удалось разрешить и вылет рейса запланирован на 27 февраля в 6:30 по местному времени.

Ранее мы сообщали, крупная авиакатастрофа в этом году произошла в Индонезии. ЧП произошло днем 9 января с рейсом SJ182, который вылетел из столицы страны Джакарты и направлялся в Понтианак.

Как показывают приборы, сразу после набора высоты пассажирский Boeing 737-500 буквально за одну минуту «упал» на 3000 метров. Вместе с этим диспетчеры потеряли связь с экипажем, а борт полностью пропал с радаров.

Напомним, самолет с десятками пассажиров пропал с радаров, что известно: первые подробности ЧП.

Как сообщала Politeka, самолет рухнул на жилой дом, кадры с места трагедии и что известно о погибших: "Превратился в руины из пепла".

Также Politeka писала, что ЧП в аэропорту Одессы: самолеты с пассажирами не долетели до места назначения из-за непогоды, видео.