В Україні очікується різке похолодання та опади
Як передає Politeka.net, прогноз на 17 березня опублікувала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами фахівця, Південний циклон впритул наблизився до берегів Чорного моря і він буде захоплювати завтра в свою вологу хмарність значну частину території України.
"Тому 17-го березня в більшості областей очікується дощ, місцями з мокрим снігом.
У північних областях буде також хмарно, проте північ, чи не єдина, уникне завтра істотних опадів", - зазначила Діденко.
Синоптик підкреслила, що на півночі, заході, в більшості центральних областей температура опуститься до 1-5 градусів вище нуля.
У південній частині і на південному сході буде тепліше: +5+11 градусів.
У столиці України переважатиме хмарна погода, проте без істотних опадів. На термометрах очікується 4-5 градусів зі знаком "плюс".
Діденко відповіла, що по всій території країни буде холодно, але потепління очікується 22-23 березня.
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