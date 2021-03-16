В Україні очікується різке похолодання та опади Як передає Politeka.net , прогноз на 17 березня опублікувала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook За словами фахівця, Південний циклон впритул наблизився до берегів Чорного моря і він буде захоплювати завтра в свою вологу хмарність значну частину території України.

"Тому 17-го березня в більшості областей очікується дощ, місцями з мокрим снігом. У північних областях буде також хмарно, проте північ, чи не єдина, уникне завтра істотних опадів", - зазначила Діденко. Синоптик підкреслила, що на півночі, заході, в більшості центральних областей температура опуститься до 1-5 градусів вище нуля.



