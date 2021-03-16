В Украине ожидается резкое похолодание и осадки
Как передает Politeka.net, прогноз на 17 марта опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, южный циклон вплотную приблизился к берегам Черного моря и он будет захватывать завтра в свою влажную облачность значительную часть территории Украины.
"Поэтому 17-го марта в большинстве областей ожидается дождь, местами с мокрым снегом.
В северных областях будет также облачно, однако Север, едва ли не единственный, избежит завтра существенных осадков", - отметила Диденко.
Синоптик подчеркнула, что на Севере, Западе, в большинстве центральных областей температура опустится до 1-5 градусов выше ноля.
В южной части и на юго-востоке будет теплее: +5+11 градусов.
В столице Украины будет преобладать облачная погода, однако без существенных осадков. На термометрах ожидается 4-5 градусов со знаком "плюс".
Диденко ответила, что по всей территории страны будет холодно, но потепление ожидается 22-23 марта.
Напомним, что погода продолжит испытывать украинцев дождями и температурными качелями: каким регионам не поздоровится.
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Также Politeka писала, что циклон со Средиземного моря несется в Одессу, погода резко изменится: что будет на этой неделе.
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