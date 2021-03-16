По словам специалиста, южный циклон вплотную приблизился к берегам Черного моря и он будет захватывать завтра в свою влажную облачность значительную часть территории Украины.

В Украине ожидается резкое похолодание и осадки

"Поэтому 17-го марта в большинстве областей ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

В северных областях будет также облачно, однако Север, едва ли не единственный, избежит завтра существенных осадков", - отметила Диденко.

Синоптик подчеркнула, что на Севере, Западе, в большинстве центральных областей температура опустится до 1-5 градусов выше ноля.



