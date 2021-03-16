Українська співачка Ольга Полякова у літньому платтячку вразила ніжною красою поруч з чарівними подружками
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала фото, зроблене на святі у Каті Осадчої. На знімку стояла Полякова, Осадча і ще одна жінка. Всі красуні позували в світлих сукнях.
Полякова була в повітряній сукні з синім коміром. Образ співачка доповнила капелюшком. Осадча вибрала довге біле плаття з оголеним верхом. Солом'яний капелюшок прикрашав і її голову. Остання жінка стояла в обтягуючій сірій сукні, яка підкреслила її бюст. В руках у неї був багет.
Подружки попустували на галявині. Було видно, що їм дуже весело.
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"Христя! У мене з тобою тільки ця фотка, але вона показує, яка ти запальничка. Запалюй, лети, а головне будь здорова!",- підписала фото Полякова.
Раніше ми писали, що Ольга Полякова в свіжому інтерв'ю відверто висловилася про свій скандальний образ на шоу «Маска». За словами співачки, багато хто критикує її поведінку на шоу, але без неї там було б нудно. На думку Полякової, саме вона створює галас на шоу, в той час як інші детективи виконують інші функції.
Нагадаємо, що вражена Полякова кинула новий виклик Тіні Кароль, скандал отримав продовження: "ти визначся...".
Як повідомляла Politeka, заспана Полякова з опухлим обличчям в поїзді налякала зовнішнім виглядом, кадри:"Шо робить".
Також Politeka писала, що Полякова в латексному міні приголомшила вульгарною витівкою на сцені, видовище не для дітей: "просто бомба".