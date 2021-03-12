Конфлікт двох співачок Олі Полякової і Тіни Кароль розгорівся з новою силою

Скандал з двома відомими блондинками тримається на перших рядках в "Гугл". Полякова дала інтерв'ю блогеру Славі Дьоміну, остаточно пояснивши свою позицію та розкривши нові деталі події.

Нагадаємо, під час одного з ефірів шоу "Маска", обговорюючи учасницю, Оля невтішно висловилася про творчість Тіни, назвавши її "плакальницею на похоронах". Пізніше зірка вибачилася і пояснила, що мала на увазі її сумний репертуар, а не особисту трагедію (у Кароль через рак помер чоловік).

Дьомін поцікавився в Полякової, що вона зараз думає про всю цю ситуацію.

"Пройшло і пройшло, і нехай йде далі. Тому що я свою позицію висловила відразу", - заявила Оля, додавши, що згодна з тим, що її ремарка звучала двояко і це, мовляв, не дуже добре.

Пристрасті, однак, мабуть, ще не зовсім вляглися. Вражена Полякова звернулася до Кароль:

"Я відразу зрозуміла, що це некоректно, тому я відразу вибачилася і пішла далі. Але те, що почалося потім, це почалася піар-кампанія і фарс такий трішечки, тому... Тіна звичайно підігрівала, щось там "різала", щось викладала... І при цьому, типу, ображалася. Так ти визначся, ти образилася або ти робиш піар?"

Крім того Полякова згадала цікавий момент, що стався вже після скандалу - під час зйомок програми "Світське життя". Кароль давала інтерв'ю Катерині Осадчій, заявивши, що готова протягнути опонентці "руку допомоги-дружби", але подальші її дії поставили Олю в глухий кут.

"На "Світському житті" вона стояла біля мене в двох метрах, розвернулася і пішла, перед цим давши інтерв'ю про руку дружби, про що це говорить? Розмови про руку допомоги, при цьому тут же втекти від мене і сховатися за дверима... Така дивна ситуація", - розповіла Полякова.

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