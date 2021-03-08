Певица Оля Полякова удивила необычным перевоплощением

Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка опубликовала новые кадры в Сторис своего Инстаграм.

Певица превратилась в женщину-кошку, но совершенно не такую как в фильме о персонаже DC Comics.

Полякова применила фильтр, который исказил ее внешность практически до неузнаваемости. Артистка записала короткое видео в желтой куртке и шапке, при этом ее глаза стали такого же цвета. Но самое необычное даже не это. Зрачки артистки стали узкими и вертикальными, точно, как у кошек.

Полякова пристально посмотрела в кадр, а потом неожиданно издала громкое «Мяу». После такого действительно можно было испугаться.

Отметим, Полякова недавно завела аккаунт в TikTok, но у нее уже более 300 тысяч подписчиков. Звезда эпатирует публику оригинальными выходками, и совсем не боится показаться смешной.

На одном из свежих видео Полякова в єффектном красном платье пустилась в пляс, активно жестикулируя руками и хлопая в такт музыке. В какой-то момент Оля повернулась к камере спиной, энергично повертев ягодицами.

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