Популярная украинская певица Ольга Полякова снова отличилась на шоу "Маска" и заставила зал аплодировать

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская суперзвезда Ольга Полякова принимает участие в ярком шоу "Маска", на котором страсти, так и кипят. Украинцы отмечают, что среди всех звездных детективов проекта суперблондинка самая эмоциональная и прямолинейная, а из-за своего острого языка уже несколько раз попадала в скандалы. Недавно на странице шоу в соцсети Instagram опубликовали короткий видео-анонс нового выпуска программы, в котором Оля снова "отожгла".

Так, в коротком ролике можно увидеть, что Полякова пришла на эфир в очередном удивительном образе, а выражает свои мысли все так же эмоционально – в своем стиле. Фраза, очевидно, вырвана из контекста, но говорит певица так: "Вы знаете, что мы никогда не взрослеем. Меняются только эти долбанные цифры в этом долбанном паспорте. А ума…". Эта фраза вызвала бурную реакцию и коллег Оли за столом, и ведущего, и зала, который принялся громко аплодировать после высказывания артистки.

В подписи к анонсу написано: "Правда жизни от Оли Поляковой. Друзья, согласны с нашим детективом? Не пропустите новый выпуск гипершоу МАСКА уже завтра, 6 марта в 21:00 на @kanalukraina!". Конечно же пользователи кинулись обсуждать новое видео, отмечая, что Полякова права в своем мнении. Многие также начали обсуждать необычный наряд звезды, а другие в целом делятся впечатлениями от шоу "Маска".

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