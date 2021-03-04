Дочь Оли Поляковой, Маша, похвасталась, как отрывалась на вечеринке, спела с известным блогером

Старшая дочь известной скандальной певицы Оли Поляковой, Маша, похвасталась дуэтом с блогером Евгением Тесленко (MAUGLI). Об этом пишет Politeka.net. Видео парочка похвалилась каждый на своей странице в Инстаграм-сторис. (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца)

Громкое мероприятие проходило в одном из развлекательных комплексов в центре Киева. Девушка надела на мероприятие ультракороткие шорты и пиджак черного цвета. Волосы Маша распустила. Среди гостей был юный ведущий Вячеслав Соломко.

Женя Маугли, который разговаривает фальцетом решил "прогнуться" перед Вячеславом, и заявил, что "встретил Славу Соломко, это лучший ведущий Украины", - заявил Маугли.

Соломко заявил, что никак не может привыкнуть к голосу Маугли, а тот парировал: "Он издевается над моим голосом".

На что, ничуть не смущенный Соломко заявил, что "прогиб засчитан", а Маугли тут же подшутил, что таким образом "старается найти себе место в шоу-бизнесе".

Затем в кадр попали "музыкальные эксперименты" Тесленко и дочери Поляковой в туалетной комнате. Молодежь спела хит Оли Поляковой "Шлепки", причем в ноты не попадают и блогер, и его подруга, вокальными данными которой, очень гордиться ее мама.

Также на сцене Маша спела дуэтом песню, что поклонники девушки и ее друзья восприняли на ура. Женя в комментариях написал "У нас прекрасно получилось!", "Это было круто".

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