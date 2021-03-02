Дочь популярной певицы Оли Поляковой Маша 2 марта празднует свое 16-летие
Поздравлять девушку начали еще в ночи. Так, родители не стали ждать утра и завалились в комнату дочери с букетами в полночь.
Кроме того, поздравить Марию ночью приехали и ее друзья. Девушка спустилась к своим них. Там ее ждал торт со свечами. Машу поздравили песню "С днем рождения" Ирины Аллегровой. Среди присутствующих был и участник балета Поляковой Макс Ежов. С ним Маша и пустилась в пляс прямо на улице.
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Днем поздравлений стало еще больше. В сторис на своей странице в Инстаграм Маша Полякова показывает, как ее поздравляют друзья и знакомые.
При этом на одном из фото девушка запечатлена со слезами на глазах.
«Самый грустный день рождения», - подписала она снимок.
Действительно ли что-то сильно расстроило Машу Полякову или она біла так тронута поздравлениями - неизвестно.
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