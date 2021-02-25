Дочь Оли Поляквой Маша произвела фурор экспериментом со своей внешностью
Фото появились на страницах певицы и ее 15-летней красотки-дочери в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
«Я ещё и парикмахер!» - написала Полякова.
Артистка показала фото, на который ее дочь позирует с ярко рыжими кудрями.
На снимки бурно отреагировали в Сети.
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«Боже, какая красавица! Прямо, как я!», - написала в комментариях телеведущая Леся Никитюк.
Отметим, пользователи Сети сравнили Машу Полякову в новом образе с фэшн-фотографом Соней Плакидюк и даже с Роксоланой.
Фолловеры Поляковой пишут, что не сразу смогли узнать ее дочь.
«Сестра Сони Плакидюк», «Так ей круче намного! Очень идёт! Красотка 😍», «Вылитая Мама», «Рыжеволосая бестия», «Я же не одна сначала подумала, что это Оля?», «Олечка это шедевр ❤, Машуне очень идёт рыжий цвет», «Боже, я аж оторопела. Какая она охрененная, прям ваще», «Просто 🔥, безумно красиво!!!! Какие шикарные волосы», «Роксолана», - пишут в комментариях.
Сама Маша показала, как проходил процесс покраски. Девушка сказала, что захотела "навести суету".
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