Не устояла даже Леся Никитюк

Дочь Оли Поляквой Маша произвела фурор экспериментом со своей внешностью

Фото появились на страницах певицы и ее 15-летней красотки-дочери в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

«Я ещё и парикмахер!» - написала Полякова.

Артистка показала фото, на который ее дочь позирует с ярко рыжими кудрями.

На снимки бурно отреагировали в Сети.

«Боже, какая красавица! Прямо, как я!», - написала в комментариях телеведущая Леся Никитюк.

Отметим, пользователи Сети сравнили Машу Полякову в новом образе с фэшн-фотографом Соней Плакидюк и даже с Роксоланой.

Фолловеры Поляковой пишут, что не сразу смогли узнать ее дочь.

«Сестра Сони Плакидюк», «Так ей круче намного! Очень идёт! Красотка 😍», «Вылитая Мама», «Рыжеволосая бестия», «Я же не одна сначала подумала, что это Оля?», «Олечка это шедевр ❤, Машуне очень идёт рыжий цвет», «Боже, я аж оторопела. Какая она охрененная, прям ваще», «Просто 🔥, безумно красиво!!!! Какие шикарные волосы», «Роксолана», - пишут в комментариях.

Сама Маша показала, как проходил процесс покраски. Девушка сказала, что захотела "навести суету".

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