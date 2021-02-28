Дочь Оли Поляковой Маша показала свой новый образ, удивив изменениями во внешности

Как сообщает Politeka.net, 15-летняя школьница порадовала подписчиков в Инстаграм новым фото.

На снимке длинноволосая Маша показала свое неожиданное преображение: девушка покрасила свои русые волосы в ярко-рыжий цвет. Юная красотка явно осталась довольна результатом, ведь на фото она задорно улыбается, показывая на камеру язык.

Снимок сделан на улице на фоне живописного здания. Маша одета в теплый черный пуховик, однако оставила его расстегнутым.

«Как я вам в рыжем. В какой цвет покрасили бы волосы?», - поинтересовалась девушка у своих подписчиков.

В комментариях тут же принялись обсуждать ее новый образ.

«Даааа круто тебе, лисичка», «Лучше натурального цвета нет», «Машенька, твой природный цвет намного лучше был», «Классная», «Красотка», «Очень тебе красиво. Вроде и всегда такой была», «Язык супер», «до было лучше», «На самом деле огонь», - пишут люди.

Отметим, что ранее преображением своей дочери похвасталась сама Оля Полякова.

«Я ещё и парикмахер!» - написала она в Инстаграм.

Артистка показала фото, на который ее дочь Маша позирует с ярко рыжими кудрями.

На снимки бурно отреагировали в Сети.

Напомним, Полякова поработала над внешностью 15-летней дочери, как она теперь выглядит: "Я аж оторопела!".

Как сообщала Politeka, 15-летняя дочь Поляковой похвасталась ножками в коротком платье, удивив непривычными развлечениями: "Это так красиво".

Также Politeka писала, что Полякова застукала свою 15-летнюю дочь за шалостями на диване с парнем: "Маша...".