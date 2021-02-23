Юная дочь Оли Поляковой показала стильный образ с коротким платьем для похода в музей

15-летняя красотка в своем Инстаграм решила показать, как проводит свободное время. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, Маша отправилась на экскурсию в музей. Судя по публикациям, школьница посетила картинную галерею. Для похода Маша решила нарядиться, ведь музей – это тоже своеобразный выход в свет.

На кадрах юная модница позирует в пресловутом маленьком черном платье с короткой юбкой. Дополнили образ Поляковой-младшей высокие сапоги почти до самого колена, ярко-красный берет и крупные серьги в виде серебряных крестов. Девушка сначала показала себя в зеркале, а затем поделилась фото из выставочного зала.

При этом, на снимке Маша показала только свое тело и ноги, «обрезав» голову.

«Просто эстетика. Что предпочитаете, музеи или кино?», - поинтересовалась девушка у своих подписчиков.

Ответы поклонников не заставили себя ждать. Большинство признались, что предпочитают ходить в кино.

«Люблю кино, но зависит от настроения можно в музей и на выставку картин», «Ничего», «Маша аааа», «Кино у нас и музеев нет, куда посоветуешь сходить в Киеве?», «Поделитесь, где это так красиво», - пишут люди в комментариях.

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