Дочь Оли Поляковой Маша попала в беду накануне дня рождения

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 15-летняя девушка опубликовала видео, на котором, едва сдерживая слезы, рассказала о проблемах с ногой. Маша сняла крупным планом свою ногу, которая покраснела и припухла.

Как оказалось, девушка была в бассейне, а когда она возвращалась в раздевалку у нее сильно разболелась нога. По словам Марии, с этой ногой у нее были проблемы и раньше. Правда, до бассейна Мария была в тренажерном зале. Возможно, именно там она повредила ногу.

«У меня были проблемы с вот этой коленкой. И, значит, я такая спокойненько иду после бассейна. Поднимаюсь по ступенькам и чувствую, что моему колену приходит капец. Оно начинает жутко болеть. И я сейчас не могу ходить. Мне его даже больно трогать», - поделилась с поклонниками подробностями своего состояния Мария.

Девушка отметила, что самое обидное для нее то, что у нее завтра день рождение. А она повредила ногу, поэтому, вероятно, не сможет отпраздновать его, как планировала.

Ранее мы писали, что накануне 16-летия Мария покрасила свои русые волосы в ярко-рыжий цвет. Юная красотка осталась довольна результатом, ведь на фото она задорно улыбается, показывая на камеру язык.

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