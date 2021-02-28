Полякова похвалилася подарунком від чоловіка Вадима на свій день народження

Як повідомляє Politeka.net, в одному з інтерв'ю "Світському життю" Оля Полякова зізналася, що за цінний дар підніс співачці її чоловік Вадим, з яким Полякова може похвалитися тривалими відносинами (щоб подивитися весь ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Ведуча програми, Катя Осадча нагадала, що Полякова щорічно відзначає свої дні народження, подорожуючи світом і зупиняючись в екзотичних місцях. Цього року зірка вирушила зі своєю сім'єю на Мальдівські острови.

Серед безлічі презентів особливе місце займає подарунок від чоловіка Вадима. Полякова розповіла, що чоловік подарував те, що не було в її власності, це дача, яка була придбана ще до того, як вони стали жити разом. За даними, Оля зі своїм чоловіком Вадимом у шлюбі вже 20 років.

"Чоловік робить так, щоб я "не сипалася", щоб я не нервувала. Що це моє, я вкладаю гроші у своє...", - відверто зізналася Полякова.

Оля підкреслила, що життя довге і невідомо, що буде через кілька років. А жінці з дітьми необхідно бути захищеною.

Тепер дача під Києвом, як і респектабельна квартира в столиці належить співачці. Зірка задоволена і щаслива, "ось це класний подарунок" вважає вона.

Нагадаємо, що піддата Полякова роздяглася і полізла з Єфросиніною і Плакидюк в чан на дачі: "як японські мавпи...".

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