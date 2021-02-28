У многих звезд есть свои секреты красоты и ритуалы, которым они следуют каждый день

В частности, артистки не так часто говорят о себе и редко показывают настоящих себя: без украшений, модной одежды и макияжа. Однако иногда в виде исключения знаменитости делятся своими правилами по уходу за кожей.

По словам Ани Лорак, первый закон красоты – это сон. Затем идет любовь к контрастному душу, массажу лица, уходовые процедуры и обязательно — хороший увлажняющий крем.

«Еще, когда чувствую, что совсем устала, могу нанести пилинг или легкий скраб на лицо, который дает обновление клеток и кожа вновь становится гладкой, свежей и сияющей. Ни дня без этого лайфхака в таком случае не пройдет. Я, конечно же, очень люблю маски для лица. Делаю их регулярно в домашних условиях», - рассказывала Лорак ранее.

У Насти Каменских есть также свои правила, которым она строго следует. При этом девушка доверяет своему косметологу и теперь пользуется только проверенной люксовой косметикой, исходя из рекомендаций и типа кожи.

Что касается лица в целом, то Настя Каменских советует делать маску с бананом и медом. Еще Настя Каменских посоветовала делать маску с медом и огурцом. Также она ходит к косметологу на пилинг.

Подобного мнения придерживается и Леся Никитюк, которая довольно частый гость у косметолога.

«Я регулярно увлажняю лицо и тело кокосовым маслом, употребляю рыбий жир и пью минимум два литра воды в день. Это крайне важно, поскольку тонус кожи нужно поддерживать как извне, так и изнутри. Кроме этого, конечно, нужно пользоваться кремами. Мне подходят на основе ретинола» - говорила ранее Леся. Она также рекомендует много спать и делать массажи для тела и лица.

Ради красоты и идеального лица Оля Полякова призналась: она начала колоть ботокс с 23 лет. С помощью него звезде блокируют лобные мышцы и убрают глубокие морщины у щек и между бровей. Из-за активной мимики приходится делать это довольно часто.

Также звезда ходит на карбокситерапию, массаж и RF-лифтинг. Недавно, судя по Сторисам, Полякова делала микротоки для лица.

Супер модель Эмили Ратаковски регулярно проходит курс ферментотерапии – она обладает лечебными свойствами, а также очищает кожу и способствует выработке коллагена и эластина. Также модель рассказывала о пользе светодиодной фототерапии – с использованием лазера процедура обновляет верхний слой эпидермиса, снимает воспаления и омолаживает.

51-летняя певица Дженнифер Лопес выглядит значительно моложе своих лет, поэтому точно знает, как ухаживать за собой. Недавно звезда рассказала, что с молодости приучила себя пользоваться солнцезащитным кремом.

В интервью певица неоднократно говорила о важности правильного образа жизни для поддержания молодости: она не пьет кофе, чай, алкоголь. Не курит и занимается спортом, пьет много воды и постоянно сильно увлажняет кожу.

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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