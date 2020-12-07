Известная актриса Дженнифер Лопес показала себя в очень нежном образе
На фото Дженнифер показалась в купальнике. Звезда улыбалась и закрыла глаза от удовольствия, а рукой взялась за лицо. Красотка показала себя в таком образе из нескольких ракурсов. Кадры получились очень интересными и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:
"Королева", "Вау, принцесса", "Хоть что-то без политики", "Итак ... С Новым годом, друзья! Желаю тебе много любви", "Я так тебя люблю", "Не могу поверить, что тебе больше 50", "не могу дождаться, я так взволнована", "Прекрасное фото", "Выходи за меня замуж, Дженнифер", "37 секунд назад", "Ваша новая линия средств для ухода за кожей - это все", "не могу дождаться, чтобы сиять, как ты, мама !", "Химическое оружие", "Добрый день, ты выглядишь безупречно, идеальная красотка".
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Сообщалось, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников счастливым видом.
51-летняя звезда опубликовала у себя в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в домашнем повседневном образе. Лопес променяла роскошные платья с дерзкими вырезами на объемный спортивный костюм ярко синего цвета.
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