51-летняя голливудская звезда Дженнифер Лопес впечатлила поклонников, показавшись в «домашнем» образе в кровати

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на фан-странице знаменитости в Instagram.

Так, певица позирует, умостившись на кровати перед ноутбуком и планшетом. Джей Ло что-то активно печатает, держа в руке телефон.

«Мульти скрин, мультизадачная девушка», - коротко подписала снимок она.

Уточним, что поклонники высоко оценили красоту кумира, о чем говорит происходящее в комментариях.

«Сама милота», «выглядишь счастливо», «ты настолько милая», «волшебная королева!», «вид отпадный», «даже в таком образе Джей Ло на высоте – крутая», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая известна своими яркими шоу, в очередной раз зажгла на сцене

На одной из фан-страничек знаменитости появилось фото с концерта. Джей Ло была одета в очень тесный топ со стразами, которым она пережала свой аппетитный бюст. Укороченный топ создал неповторимый вид, сделав акцент на упругом прессе 51-летней звезды.

Волосы певицы были распущены. Было видно, что она находится в движении .

Напомним, что фигуристая Дженнифер Лопес в откровенном наряде покрутила бедрами перед знойными красавчиками.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Дженнифер Лопес впечатлила изгибами, приспустив штаны.

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес в максимально вульгарном виде повиляла бедрами.