Полякова похвасталась подарком от мужа Вадима на свой день рождения

Как сообщает Politeka.net, в одном из интервью "Світському життю" Оля Полякова призналась, что за ценный дар преподнес певице ее муж Вадим, с которым Полякова может похвастаться длительными отношениями (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Ведущая программы, Катя Осадчая напомнила, что Полякова ежегодно отмечает свои дни рождения, путешествуя по миру и останавливаясь в экзотических местах. В этом году звезда отправилась со своей семьей на Мальдивские острова.

Среди множества презентов особое место занимает подарок от мужа Вадима. Полякова рассказала, что муж подарил то, что не было в ее собственности, это дача, которая была приобретена еще до того, как они стали жить вместе. По данным, Оля со своим мужем Вадимом в браке уже 20 лет.

"Муж делает так, чтобы я "не сипалась", чтобы я не нервничала. Что это мое, я вкладываю денежки в свое…", - откровенно призналась Полякова.

Оля подчеркнула, что жизнь длинная и неизвестно, что будет через несколько лет. А женщине с детьми необходимо быть защищенной.

Теперь дача под Киевом, как и респектабельная квартира в столице принадлежит певице. Звезда довольна и счастлива, "вот это классный подарок" считает она.

Напомним, что поддатая Полякова разделась и полезла с Ефросининой и Плакидюк в чан на даче: "Как японские обезьяны...".

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