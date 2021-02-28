Полякова похвасталась подарком от мужа Вадима на свой день рождения
Как сообщает Politeka.net, в одном из интервью "Світському життю" Оля Полякова призналась, что за ценный дар преподнес певице ее муж Вадим, с которым Полякова может похвастаться длительными отношениями (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).
Ведущая программы, Катя Осадчая напомнила, что Полякова ежегодно отмечает свои дни рождения, путешествуя по миру и останавливаясь в экзотических местах. В этом году звезда отправилась со своей семьей на Мальдивские острова.
Среди множества презентов особое место занимает подарок от мужа Вадима. Полякова рассказала, что муж подарил то, что не было в ее собственности, это дача, которая была приобретена еще до того, как они стали жить вместе. По данным, Оля со своим мужем Вадимом в браке уже 20 лет.
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"Муж делает так, чтобы я "не сипалась", чтобы я не нервничала. Что это мое, я вкладываю денежки в свое…", - откровенно призналась Полякова.
Оля подчеркнула, что жизнь длинная и неизвестно, что будет через несколько лет. А женщине с детьми необходимо быть защищенной.
Теперь дача под Киевом, как и респектабельная квартира в столице принадлежит певице. Звезда довольна и счастлива, "вот это классный подарок" считает она.
Напомним, что поддатая Полякова разделась и полезла с Ефросининой и Плакидюк в чан на даче: "Как японские обезьяны...".
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