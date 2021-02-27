Бесшабашная Полякова показала видео "девичника", рассмешив поклонников
Как сообщает Politeka.net Оля Полякова в своем сторис на Instagarm решила показывать, как проводит "Девичники у Поляковой на даче". С банькой и огромным чаном, который находится под открытым небом.
В этот раз Полякова пригласила Соню Плакидюк, Машу Ефросинину и Ольгу Слонь.
Девушки расположились, с бокалами вина и в очень задорном настроении.
Ефросинина спросила, можно ли это пить, показав несколько цветных стаканчиков с "желе". На что Ольга Ответила, что это можно есть. Позже выяснилось, что это свечки, которые сделала дочь Поляковой Алиса для своего отца.
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После того как Полякова засветила "девочек", они отправились париться в огромном чане. "Акулы" украинского шоубиза распаренные и поддатые пели песни и сально подшучивали, конечно, самой огненной была хозяйка, которая закидывала свои шутки.
"Посмотрите, как мы заседаем, сейчас мы пойдем в чан", - заявила хозяйка мероприятия.
Поддатая Полякова на даче с подружками залезла в чан париться: "Посмотрите, мы здесь как японские обезьяны, залезли попарить свои п*пки", - не унималась задорная Полякова.
Кадры гуляний мы "нарезали" из сторис, а вот и кусочек видео самого девичника. Стоит сказать, что чему он был приурочен Оля Полякова не известила.
Напомним, что эпатажная Полякова наделала шуму кадрами с зелеными волосами: «Из любого страшка можно слепить, что угодно…».
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