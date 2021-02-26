Украинская певица Оля Полякова посетила косметолога, показывая настоящую себя без макияжа

Как известно, певица очень бережно относится к своему здоровью и тщательно следит за собой, чтобы поддерживать форму. Косметолога Полякова посещает с двадцати лет, чтобы знать все о своей коже. Причем артистка не раз заявляла, что ухоженную женщину сразу видно, потому что ухоженная кожа всегда блестит и сияет.

Именно поэтому она старается добиться подобного результата у себя. Ради этого же Полякова начала колоть ботокс с 23 лет. С помощью него звезде блокируют лобные мышцы и помогают убрать глубокие морщины у щек и между бровей.

Ранее во время карбокситерапии Оле сделали двухфазное очищение и приятный массаж лица. Также Оля Полякова поклонница аппаратных процедур, в частности RF-лифтинга. Однако в этот раз, судя по Сторисам, Полякова делала микротоки для лица.

Не стесняясь показывать себя без лифчика, в простом халате и декольте нараспашку, певица заговорила про уход и заодно показала преображение на лице.

Как видно, Полякова держит фигуру в отличной форме и не скрывает достоинств под горой одежды. В частности, звезда носит короткие платья с открытым верхом и акцентом на зоне декольте.

По большей части, артистка также всегда обращает внимание на длинные ноги, которые старается демонстрировать вот такими эффектными появлениями, как на видео.

Напомним, Полякова застукала свою 15-летнюю дочь за шалостями на диване с парнем: "Маша..."

Как сообщала Politeka, загадочная Кароль похвасталась колечком на том самом пальчике, фанаты ахнули: "Идеал для мужчин"

Также Politeka писала, что Олег Винник откровенно признался, делал ли пластические операции и почему не стареет: "Надо уже закрутить шурупчик..."