Вот это перевоплощения!

Украинская певица Оля Полякова впечатлила оригинальными образами в новой фотосессии

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию фото, сделанных в студии. Певица примеряла пять разных образов, которые наделали шуму в сети.

На первом фото Полякова позировала в коротком парике светлого оттенка. Ее губы были золотыми, а кожа перламутровой.

На втором снимке артистка примеряла образ студентки с голубыми прядями. Ее руки были испачканы красной краской.

Третий образ получился очень дерзким. Розовые волосы и черная кепка добавили особой пикантности снимку.

На четвертом фото красотку спутали с ее коллегой Настей Каменских. Ольга примеряла черный парик и сделала макияж как у Насти.

А вот пятый образ поразил зелеными волосами и необычным макияжем.

«Мне нравится быть разной! А в каком образе вам зашло??? 12345?», - подписала фото звезда.

В комментариях певице оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Все образы очень крутые!», «Все огонь», «Полякова лучшая», «Невероятно красивая», «похожа на африканку», «2 на Монику Беллуччи», «4 на Каменских похожа))», «Все очень хорошие, но 5-ый самый эффектный для меня», «Из любого страшка, сейчас!!! Можно слепить что угодно», - пишут пользователи сети.

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