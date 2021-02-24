Українська співачка Оля Полякова просто приголомшує своїми образами на розважальному шоу "Маска"
Шанувальники божеволіють по спокусливій "суперблондинці", передає Politeka.net. Артистка вражає красою в яскравих образах на різних шоу.
Цього разу образи знаменитості на шоу "Маска" вирішили порівняти в одній з груп. На першому знімку Оля позувала в прозорій міні-сукні, під якою виднівся рожевий ліфчик і спідничка.
Шкіряні ботфорти обтягнули стрункі ніжки. Завершили образ різні аксесуари, в тому числі маленький бантик на голові. Вдало зроблений макіяж і блакитні лінзи зробили образ знаменитості ляльковим.
На другому знімку Полякова постала в образі фатальної красуні в червоній сукні з ефектним декольте, з якого ледь не вивалювався бюст.
Горе прийшло в сім'ю ексчоловіка Корольової Ніколаєва, що відомо: "Моторошно це писати, але..."
Нікітюк збентежила виглядом в майці-алкоголічці, такою Лесю ще не бачили: "Проспала..."
Олега Винника вигнали з-за столу на весіллі, деталі скандалу: "Тікайте звідси..."
Кім Кардашьян вразила розмірами своїх "бронзових" принад в непристойному декольте: "Таке сяйво..."
Трагічна НП у Києві: на вулиці серед білого дня раптово обірвалося життя людини, що сталося
Тканина підкреслила вигини співачки, а елегантний капелюшок зробив образ завершеним.
"Друзі, який образ Олі Полякової на шоу МАСКА (@maskaukrainetv) вам сподобався найбільше? 🔥
Лаконічний або яскравий? Чорний або червоний? Пишіть цифру в коментарях ⭐", - написали автори поста.
За годину пост зібрав понад 700 лайків і багато коментарів. Думки в коментарях розділилися, люди не могли визначитися, що їм до душі - фатальний червоний або напівпрозорий чорний.
"Другий образ нічим не відрізняється від її сценічного, нудно", - написала одна з користувачок мережі.
Нагадаємо, Оля Полякова позувала в сяючому боді з глибоким декольте і сітчастих колготках. Зірка підкреслила свої вигини. Тонка талія вражала не менше ніж великий бюст.
Нагадавши, Оля Полякова вивалялася в снігу і дико верещала.
Як повідомляла Politeka, Оля Полякова пред'являє претензії до кози.
Також Politeka писала, Оля Полякова показала зухвалий образ.