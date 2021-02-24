Українська співачка Оля Полякова просто приголомшує своїми образами на розважальному шоу "Маска"

Шанувальники божеволіють по спокусливій "суперблондинці", передає Politeka.net. Артистка вражає красою в яскравих образах на різних шоу.

Цього разу образи знаменитості на шоу "Маска" вирішили порівняти в одній з груп. На першому знімку Оля позувала в прозорій міні-сукні, під якою виднівся рожевий ліфчик і спідничка.

Шкіряні ботфорти обтягнули стрункі ніжки. Завершили образ різні аксесуари, в тому числі маленький бантик на голові. Вдало зроблений макіяж і блакитні лінзи зробили образ знаменитості ляльковим.

На другому знімку Полякова постала в образі фатальної красуні в червоній сукні з ефектним декольте, з якого ледь не вивалювався бюст.

Тканина підкреслила вигини співачки, а елегантний капелюшок зробив образ завершеним.

"Друзі, який образ Олі Полякової на шоу МАСКА (@maskaukrainetv) вам сподобався найбільше? 🔥

Лаконічний або яскравий? Чорний або червоний? Пишіть цифру в коментарях ⭐", - написали автори поста.

За годину пост зібрав понад 700 лайків і багато коментарів. Думки в коментарях розділилися, люди не могли визначитися, що їм до душі - фатальний червоний або напівпрозорий чорний.

"Другий образ нічим не відрізняється від її сценічного, нудно", - написала одна з користувачок мережі.

Нагадаємо, Оля Полякова позувала в сяючому боді з глибоким декольте і сітчастих колготках. Зірка підкреслила свої вигини. Тонка талія вражала не менше ніж великий бюст.

Нагадавши, Оля Полякова вивалялася в снігу і дико верещала.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова пред'являє претензії до кози.

Також Politeka писала, Оля Полякова показала зухвалий образ.