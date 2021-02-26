Українська співачка Оля Полякова відвідала косметолога, показуючи справжню себе без макіяжу

Як відомо, співачка дуже дбайливо ставиться до свого здоров'я і ретельно стежить за собою, щоб підтримувати форму. Косметолога Полякова відвідує з двадцяти років, щоб знати все про свою шкіру. Причому артистка не раз заявляла, що доглянуту жінку відразу видно, тому що доглянута шкіра завжди блищить і сяє.

Саме тому вона намагається домогтися подібного результату у себе. Заради цього ж Полякова почала колоти ботокс з 23 років. За допомогою нього зірці блокують лобові м'язи і допомагають прибрати глибокі зморшки у щік і між брів.

Раніше під час карбоксітерапіі Оле зробили двофазне очищення і приємний масаж обличчя. Також Оля Полякова прихильниця апаратних процедур, зокрема RF-ліфтингу. Однак цього разу, судячи з сторіс, Полякова робила мікроструми для обличчя.

Не соромлячись показувати себе без ліфчика, в простому халаті і декольте нарозхрист, співачка заговорила про догляд і заодно показала перетворення на обличчі.

Як видно, Полякова тримає фігуру у відмінній формі і не приховує достоїнств під горою одягу. Зокрема, зірка носить короткі сукні з відкритим верхом і акцентом на зоні декольте.

Здебільшого, артистка також завжди звертає увагу на довгі ноги, які намагається демонструвати ось такими ефектними появами, як на відео.

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