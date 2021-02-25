Українська співачка Оля Полякова несподівано перейшла на українську мову

Як передає Politeka.net, популярна співачка заговорила до своїх фолловерів у «Інстаграм» українською.

«Боже, яка погода надворі. Сонце, +7. Бігати надворі велике задоволення. А зараз після тренування у мене урок української мови. Я вивчаю зараз посилено українську мову, щоб змогти вести, а також сидіти в журі українських шоу», - сказала артистка.

Нагадаємо, раніше Полякова підтримала закон про українську мову. Вона також звернулася до українців, які незадоволені переходом сфери обслуговування на державну мову.

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"Люди добрі, а ви бачили, щоб у Франції говорили італійською, а в Італії - французькою. Може, хочуть розмовляти американці на якійсь іншій мові, а не англійською. Люди, у нас має бути наша українська мова. Може, зараз це когось і дратує, але в майбутньому ваші діти будуть говорити українською, і це прекрасно. Тому що для того, щоб усвідомити, що ти українець, треба знати свою мову і треба на ній говорити. Чому ми в нашій країні розмовляємо на чужій мові?" – сказала тоді співачка.

Нагадаємо, що з 16 січня в Україні набув чинності закон, який зобов'язує працівників сфери обслуговування спілкуватися з клієнтами виключно державною мовою. Крім того, українською повинні бути цінники, покажчики, інструкції, меню в ресторанах і так далі. Варто зазначити, що норми закону стосуються виключно сфери обслуговування.

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