Украинская певица Оля Полякова неожиданно перешла на украинский язык

Как передает Politeka.net популярная певица заговорила до своих подписчиков в «Инстаграм» на украинском.

«Боже, яка погода надворі. Сонце, +7. Бігати надворі велике задоволення. А зараз після тренування у мене урок української мови. Я вивчаю зараз посилено українську мову, щоб змогти вести, а також сидіти в журі українських шоу» , - сказала артистка.

Напомним, ранее Полякова поддержала закон об украинский язык. Она также обратилась к украинцам, которые недовольны переходом сферы обслуживания на государственный язык.

"Люди добрые, а вы видели, чтобы во Франции говорили на итальянском, а в Италии - на французском. Может, хотят разговаривать американцы на каком-то другом языке, а не на английском. Люди, у нас должен быть наш украинский язык. Может, сейчас это кого-то и раздражает, но в будущем ваши дети будут говорить на украинском, и это прекрасно. Потому что для того, чтобы осознать, что ты украинец, надо знать свой язык и надо на нем говорить. Почему мы в нашей стране разговариваем на чужом языке?"– сказала тогда певица.

Напомним, что с 16 января в Украине вступил в силу закон, обязывающий работников сферы обслуживания общаться с клиентами исключительно на государственном языке. Кроме того, на украинском должны быть ценники, указатели, инструкции, меню в ресторанах и так далее. Стоит отметить, что нормы закона касаются исключительно сферы обслуживания.

Напомним, скандальная Оля Полякова смутила пикантным заявлением, которое DZIDZIO в постели: "с ним не выспишься"

Как сообщала Politeka, Полякова поработала над внешностью 15-летней дочери, как она теперь выглядит: "Я аж опешила!"

Также Politeka писала, что Полякова устроила битву образов на шоу "Маска", жаркие кадры: "роковой красный или..."