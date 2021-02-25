Співачка Оля Полякова опинилася в делікатній ситуації, та ще й на публіці

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці телеканалу "Україна" в Instagram опублікували цікаві кадри з одного з епізодів шоу "Маска" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, 37-річна Полякова обговорювала разом з ведучим Володимиром Остапчуком і колегою-детективом DZIDZIO виступ учасниці в костюмі Кози (згодом нею виявилася популярний психолог Наталія Холоденко).

У якийсь момент бесіда стала по-справжньому "гостренькою".

"Вова, може вона (Коза, - ред.) не спала з DZIDZIO, тому що з ним не виспишся?", - звернулася Полякова до Остапчука.

"Які гарячі версії під перчик!", - здивувався той.

"А ти пробувала?,- обурився, в свою чергу, "ображений" DZIDZIO, запропонувавши Олі, - Ти спробуй!"

"Ти що, я заміжня!", - артистка жартома стукнула колегу по голові.

"Оля, якщо чоловік в сім'ї тільки один, то він росте егоїстом!",- втрутилася в їх милу "сварку" Коза на сцені.

"Це точно", - погодилася з нею співачка.

Раніше ми розповідали, як безстрашна Полякова кинулася захищати ще одного зіркового детектива на "Масці" - Андрія Данилка. Останньому "погрожував" чоловік з шаблею в руці. Данилко боязко покликав Олю на допомогу, і та хоробро прогнала "ворога", ще й кинула йому вслід капустою в спину.

"А, ну, відійди! Відійди від нього! Ви що?", - кричала Полякова.

"Бідний чоловік😮 капустою в спину🤦"; "вона в Винника влучила))"; "ОЛЯ ФАС!!! І Оля фаснула😂"; "яка маячня️️ 🤦‍♀️", - відреагували користувачі.