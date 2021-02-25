Співачка Оля Полякова опинилася в делікатній ситуації, та ще й на публіці
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці телеканалу "Україна" в Instagram опублікували цікаві кадри з одного з епізодів шоу "Маска" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, 37-річна Полякова обговорювала разом з ведучим Володимиром Остапчуком і колегою-детективом DZIDZIO виступ учасниці в костюмі Кози (згодом нею виявилася популярний психолог Наталія Холоденко).
У якийсь момент бесіда стала по-справжньому "гостренькою".
"Вова, може вона (Коза, - ред.) не спала з DZIDZIO, тому що з ним не виспишся?", - звернулася Полякова до Остапчука.
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"Які гарячі версії під перчик!", - здивувався той.
"А ти пробувала?,- обурився, в свою чергу, "ображений" DZIDZIO, запропонувавши Олі, - Ти спробуй!"
"Ти що, я заміжня!", - артистка жартома стукнула колегу по голові.
"Оля, якщо чоловік в сім'ї тільки один, то він росте егоїстом!",- втрутилася в їх милу "сварку" Коза на сцені.
"Це точно", - погодилася з нею співачка.
Раніше ми розповідали, як безстрашна Полякова кинулася захищати ще одного зіркового детектива на "Масці" - Андрія Данилка. Останньому "погрожував" чоловік з шаблею в руці. Данилко боязко покликав Олю на допомогу, і та хоробро прогнала "ворога", ще й кинула йому вслід капустою в спину.
"А, ну, відійди! Відійди від нього! Ви що?", - кричала Полякова.
"Бідний чоловік😮 капустою в спину🤦"; "вона в Винника влучила))"; "ОЛЯ ФАС!!! І Оля фаснула😂"; "яка маячня️️ 🤦♀️", - відреагували користувачі.
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