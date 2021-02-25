Певица Оля Полякова оказалась в щекотливой ситуации, да еще и на публике

Как передает Politeka.net, на официальной страничке телеканала "Украина" в Инстаграм опубликовали любопытные кадры из одного из эпизодов шоу "Маска" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, 37-летняя Полякова обсуждала вместе с ведущим Владимиром Остапчуком и коллегой-детективом DZIDZIO выступление участницы в костюме Козы (впоследствии ею оказалась популярный психолог Наталья Холоденко).

В какой-то момент беседа стала по-настоящему "остренькой".

"Вова, может она (Коза, - ред.) не спала с DZIDZIO, потому что с ним не выспишься?", - обратилась Полякова к Остапчуку.

"Какие горячие версии под перчик!", - изумился тот.

"А ты пробовала?, - возмутился, в свою очередь, "обиженный" DZIDZIO, предложив Оле, - Ты попробуй!"

"Ты что, я замужем!", - артистка шутя стукнула коллегу по голове.

"Оля, если мужчина в семье только один, то он растет эгоистом!", - вмешалась в их милую "ссору" Коза на сцене.

"Это точно", - согласилась с ней певица.

Ранее мы рассказывали, как бесстрашная Полякова кинулась защищать еще одного звездного детектива на "Маске" - Андрея Данилко. Последнему "угрожал" мужчина с саблей в руке. Данилко робко позвал Олю на помощь, и та храбро прогнала "врага", еще и кинула ему вслед капустой в спину.

"А, ну, отойди! Отойди от него! Вы что?", - кричала Полякова.

"Бедный мужчина😮 капустой в спину🤦"; "она в Винника попала))"; "ОЛЯ ФАС!!! И Оля фаснула😂"; "Какой бред🤦‍♀️", - отреагировали пользователи.