Певица Оля Полякова оказалась в щекотливой ситуации, да еще и на публике
Как передает Politeka.net, на официальной страничке телеканала "Украина" в Инстаграм опубликовали любопытные кадры из одного из эпизодов шоу "Маска" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, 37-летняя Полякова обсуждала вместе с ведущим Владимиром Остапчуком и коллегой-детективом DZIDZIO выступление участницы в костюме Козы (впоследствии ею оказалась популярный психолог Наталья Холоденко).
В какой-то момент беседа стала по-настоящему "остренькой".
"Вова, может она (Коза, - ред.) не спала с DZIDZIO, потому что с ним не выспишься?", - обратилась Полякова к Остапчуку.
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"Какие горячие версии под перчик!", - изумился тот.
"А ты пробовала?, - возмутился, в свою очередь, "обиженный" DZIDZIO, предложив Оле, - Ты попробуй!"
"Ты что, я замужем!", - артистка шутя стукнула коллегу по голове.
"Оля, если мужчина в семье только один, то он растет эгоистом!", - вмешалась в их милую "ссору" Коза на сцене.
"Это точно", - согласилась с ней певица.
Ранее мы рассказывали, как бесстрашная Полякова кинулась защищать еще одного звездного детектива на "Маске" - Андрея Данилко. Последнему "угрожал" мужчина с саблей в руке. Данилко робко позвал Олю на помощь, и та храбро прогнала "врага", еще и кинула ему вслед капустой в спину.
"А, ну, отойди! Отойди от него! Вы что?", - кричала Полякова.
"Бедный мужчина😮 капустой в спину🤦"; "она в Винника попала))"; "ОЛЯ ФАС!!! И Оля фаснула😂"; "Какой бред🤦♀️", - отреагировали пользователи.
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