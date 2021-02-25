Не встояла навіть Леся Нікітюк

Дочка Олі Поляквой Маша викликала фурор експериментом зі своєю зовнішністю

Фото з'явилися на сторінках співачки і її 15-річної красуні-дочки в Instagram, повідомляє Politeka.net.

"Я ще й перукар!» - написала Полякова.

Артистка показала фото, на який її дочка позує з яскраво рудими кучерями.

На знімки бурхливо відреагували в мережі.

"Боже, яка красуня! Прямо, як я!» ,- написала в коментарях телеведуча Леся Нікітюк.

Відзначимо, користувачі мережі порівняли Машу Полякову в новому образі з фешн-фотографом Сонею Плакидюк і навіть з Роксоланою.

Фолловери Полякової пишуть, що не відразу змогли впізнати її дочку.

"Сестра Соні Плакидюк", "так їй крутіше набагато! Дуже йде! Красуня 😍", "вилита Мама", "рудоволоса бестія", "я ж не одна спочатку подумала, що це Оля?", "Олечка це шедевр ❤, Машуні дуже йде рудий колір", "Боже, я аж оторопіла. Яка вона охрененная, прям ваще", "Просто 🔥, шалено красиво!!!! Яке шикарне волосся», "Роксолана", - пишуть в коментарях.

Сама Маша показала, як проходив процес фарбування. Дівчина сказала, що захотіла "навести суєту".

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