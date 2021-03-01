Українська співачка Оля Полякова показала, як готується до концерту і створює собі декольте мрії

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала відео, на яке потрапила підготовка Ольги до концерту. Поки артистці доробляли зачіску, вона вирішила показати шанувальникам, як створює апетитне декольте. Виявляється, великий бюст, який так і норовить вистрибнути на волю, це всього лише майстерна робота співачки. Полякова зізналася, що підкладає паралон в корсети своїх костюмів, щоб її бюст виглядав соковито.

На ролику видно, як Ольга управляється зі своїм декольте. Вона без сорому стала обговорювати своє головне достоїнство, запитуючи у шанувальників, чи варто їй підкладати паралон в ліфчик. Ольга зазначила, що попереду у неї концерт, а вона вже втомилася, поки готувалася до виходу.

"Бджілка", - підписала Полякова відео.

У коментарях співачці залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Розкішна красуня!", "Я ще таких чокнутих не бачив", "якесь всесвітнє сіськотяготеніе Ньютона виходить", "шикарна красуня!", "Неймовірна", «Без комплексів», «обожнюю, Боже, твій гумор такий смішний, Ти вогонь", "красива з почуттям гумору! Молодець, Оля! Прикольна ти!", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Оля Полякова розтанула в руках косметолога заради нового перетворення: "Перед зйомкою...".

Як повідомляла Politeka, гордовита Оля Полякова похвалилася цінним подарунком від чоловіка: "щоб не нервувала...".

Також Politeka писала, що піддата Полякова роздяглася і полізла з Єфросиніною і Плакидюк в чан на дачі: "як японські мавпи...".