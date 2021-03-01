Українська співачка Оля Полякова показала, як готується до концерту і створює собі декольте мрії
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала відео, на яке потрапила підготовка Ольги до концерту. Поки артистці доробляли зачіску, вона вирішила показати шанувальникам, як створює апетитне декольте. Виявляється, великий бюст, який так і норовить вистрибнути на волю, це всього лише майстерна робота співачки. Полякова зізналася, що підкладає паралон в корсети своїх костюмів, щоб її бюст виглядав соковито.
На ролику видно, як Ольга управляється зі своїм декольте. Вона без сорому стала обговорювати своє головне достоїнство, запитуючи у шанувальників, чи варто їй підкладати паралон в ліфчик. Ольга зазначила, що попереду у неї концерт, а вона вже втомилася, поки готувалася до виходу.
"Бджілка", - підписала Полякова відео.
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У коментарях співачці залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.
"Розкішна красуня!", "Я ще таких чокнутих не бачив", "якесь всесвітнє сіськотяготеніе Ньютона виходить", "шикарна красуня!", "Неймовірна", «Без комплексів», «обожнюю, Боже, твій гумор такий смішний, Ти вогонь", "красива з почуттям гумору! Молодець, Оля! Прикольна ти!", - пишуть користувачі Мережі.
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