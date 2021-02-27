Відчайдушна Полякова показала відео "дівич-вечора", розсмішивши шанувальників

Як повідомляє Politeka.net Оля Полякова у своєму сторіс на Instagarm вирішила показувати, як проводить "дівич-вечори у Полякової на дачі". З лазнею і величезним чаном, який знаходиться просто неба.

Цього разу Полякова запросила Соню Плакидюк, Машу Єфросиніну та Ольгу Слонь.

Дівчата розташувалися, з келихами вина і в дуже завзятому настрої.

Єфросиніна запитала, чи можна це пити, показавши кілька кольорових стаканчиків з "желе". На що Ольга відповіла, що це можна їсти. Пізніше з'ясувалося, що це свічки, які зробила дочка Полякової Аліса для свого батька.

Після того як Полякова засвітила "дівчаток", вони вирушили паритися у величезному чані. "Акули" українського шоубізу розпарені та піддаті співали пісні та сально жартували, звичайно, найбільш вогняною була господиня, яка закидала свої жарти.

"Подивіться, як ми засідаємо, зараз ми підемо в чан", - заявила господиня заходу.

Піддата Полякова на дачі з подружками залізла в чан паритися: "Подивіться, ми тут як японські мавпи, залізли попарити свої п*пки", - не вгамовувалася завзята Полякова.

Кадри гулянь ми "нарізали" зі сторіс, а ось і шматочок відео самого дівич-вечора. Варто сказати, що чому він був приурочений, Оля Полякова не сповістила.

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