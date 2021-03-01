Украинская певица Оля Полякова показала, как готовится к концерту и создает себе декольте мечты

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала видео, на которое попала подготовка Ольги к концерту. Пока артистке доделывали прическу, она решила показать поклонникам, как создает аппетитное декольте. Оказывается, большой бюст, который так и норовит выпрыгнуть на волю, это всего лишь мастерская работа певицы. Полякова призналась, что подкладывает паралон в корсеты своих костюмов, чтобы ее бюст выглядел сочно.

На ролике видно, как Ольга управляется со своим декольте. Она без стеснения стала обсуждать свое главное достоинство, спрашивая у поклонников, стоит ли ей подкладывать паралон в лифчик. Ольга отметила, что впереди у нее концерт, а она уже устала, пока готовилась к выходу.

«Пчелка», - подписала Полякова видео.

В комментариях певице оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Роскошная красотка!», «Я еще таких чокнутых не видел», «Какое то всемирное сиськотеготение Ньютона получается», «Шикарная красотка!», «Невероятная», «Без комплексов», «Обожаю, божеее, твой юмор такой смешной, ты огонь», «Красивая с чувством юмора! Молодец, Оля! Прикольная ты!», - пишут пользователи сети.

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