Мать популярной украинской певицы Оли Поляковой поделилась трогательными семейными фото по случаю дня рождения своей внучки

2 февраля дочь певицы, Маша Полякова, отмечает свое 16-летие. Юную красотку поздравили родители и друзья, а затем к поздравлениям решила присоединиться и бабушка. Мать Оли Поляковой Светлана опубликовала в своем Инстаграм трогательные архивные кадры с совсем маленькой внучкой.

В частности, Светлана показала фото, на котором забирает Олю и новорожденную Машу из роддома. Певица тогда носила челку и была очень похожа на свою мать.

«Забираю Машеньку из роддома 16 лет назад», - написала Полякова.

Кроме того, счастливая бабушка поделилась еще несколькими домашними фото с подрастающей Машей.

В комментариях подписчики вовсю поздравляют семью Поляковых.

«Поздравляю с именинницей», «Как же быстро летит время», «Да правду говорят чужие дети растут быстрее», «Как мило», «Оля не изменилась!!!! Теперь доченька догнала, как сестры. С Днем Рождения Машенька!», «Мне кажется что Оля с чёлкой похоже также как и на фото очень молодая», «Три поколения красоток!», «Ой... Какая миленькая», «Куколка!», «Благодаря вам у вас теперь и у нас есть такая красивая певица, и красивая дочь певицы», - пишут люди.

Напомним, дочь Поляковой не сдержала слез в свой праздник: "Самый грустный день рождения...".

Как сообщала Politeka, Оля Полякова влипла в скандал из-за Аллегровой на 16-летии дочери: "Никто не умер, не надо мешать эстраду и...".

Также Politeka писала, что Оля Полякова и Кароль обменялись новыми любезностями после громкого скандала: "Плачу до сих пор".