Певица Тина Кароль и Ольга Полякова обменялись "любезностями" на съемках шоу "Світське життя" с Катериной Осадчей

После того, как Оля Полякова на съемках шоу «Маска» назвала Тину Кароль «плакальницей на похоронах» и отметила, что ее репертуар слишком слезливый, на нее обрушилась критика. В следствии, между поп-дивами разгорелся конфликт, подогреваемый сплетнями.

На фоне скандального происшествия Тина Кароль, в свою очередь, как раз презентовала клип под названием «Скандал», и теперь Оля считает, что обиженная певица использовала ее для раскрутки. На съемках телешоу с Осадчей обе певицы выразили свое мнение, обмениваясь колкостями. Впрочем, Тина наоборот заявила о намерении дружить, в отличие от Поляковой:

«Я правда думаю, что у Тины уже давно очень печальный репертуар… Но когда я посмотрела шоу и увидела, что мои слова очень некорректно звучали, я сразу извинилась. Я говорю искренне и прошу прощения искренне. А уж простить меня или делать пиар для своей новой песни „Скандал“ — это уже выбор другого человека», — заявила Полякова.

Тина Кароль в свою очередь сказала следующее: "Да, я вдова, плакала с 27 лет и когда он снится, плачу до сих пор. То, что показали по ТВ – это моральное дно. Вся эта история заслуживает того, чтобы их просто пожалеть. Вот реально, просто пожалеть. Все вляпались в какой-то скандал", – заявила артистка.

Также Кароль отметила, что не злится на коллегу:

"Я открыта к разговору, я хочу здороваться, когда вижу человека, я не хочу проходить мимо и делать вид, что она прозрачная и я ее не вижу. Это не дружба", – рассказывала в интервью Тина.

В сети разгорелся очередной спор: «Оля нагла хабалка; Тина-трудоголик и сильная женщина!; Отписалась от Поляковой, её слишком много. Не импонирует мне она. Выскочка; Странная Оля однако, и ее отношение к мужу меня удивляет. А на счёт ситуации с Тиной я промолчу, так как не хочу оскорблять Полякову; Оля, как дурочка реагирует на кривляние; Песня "Скандал" прозвучала бы отлично и без "помощи" Поляковой .Не надо свой прокол выставлять в положительном свете; Реально цирк какой-то 😂; Красотка, но наглая...».

Напомним, Тина Кароль удивила жестким ответом на претензии Поляковой: "Не дай бог услышать, что на твоем концерте...".

Как сообщала Politeka, Кароль в образе роковой дивы устроила бесконтрольный соблазн перед мужчинами.