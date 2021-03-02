Дочь Оли Поляковой Маша 2 марта празднует свое 16-летие

Родители не стали ждать утра и поздравили дочь в полночь.

Кроме того, поздравить Марию ночью приехали и ее друзья. Девушка спустилась к своим них. Там ее ждал торт со свечами. Машу поздравили песню "С днем рождения" Ирины Аллегровой. Среди присутствующих был и участник балета Поляковой Макс Ежов. С ним Маша и пустилась в пляс прямо на улице.

Отметим, украинцев возмутило, что празднование устроили под песню российской певицы.

«Жаль, что никого не смутила такая песня «С днем рождения» кроме Аллегровой больше нет ?? я не против ни русского языка ни певицы, но бляха муха😢 обидно слышать такое», «Полностью согласен с Вами 🙏👍Вы молодец, если бы все так думали то не было бы 2014 года», «Здесь чисто ментальное отношение и уважение к своему 💙💛 я в 2014 году вообще жила в Москве и война это политика политиков,но учить детей укр языку и песням можно же!? Если бы была песня Дзидзьо или кого ни будь наших, даже на рус... то меня так бы не задело", - пишут в комментариях.

Такая позиция нашла и своих противников.

"Ой, раньше слушали и будут слушать. Никто не умер. Не надо мешать эстраду и политику", - завязался спор.

Напомним, беда постигла дочь Поляковой накануне дня рождения, без помощи врачей не обойтись: "Не могу ходить…"

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