Известный певец Филипп Киркоров плохо обошелся со своей бывшей женой Аллой Пугачевой на 8 марта
Король российской эстрады поздравил многочисленных звезд, а вот об экс-возлюбленной забыл.
«С 8 МАРТА!🌷 Молодости вечной, наши прекрасные! С Международным женским днём!» - написал он.
Киркоров опубликовал подборку кадров, на которых он запечатлен со своими звездными подругами: Наташей Королевой, Лолитой, Светланой Лободой, Ларисой Долиной, Софией Ротарй, Анастасией Стоцкой, Олей Поляковой, Кристиной Орбакайте, Ксенией Собчак, Верой Брежневой, Ани Лорак и другими.
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При этом фото со своей экс-женой Аллой Пугачевой певец публиковать не стал, как будто поздравления к ней не относятся.
Даже пользователей Сети удивило, что нет фото с Пугачевой.
«А где фото с Аллой?», «А Аллу Борисовну забыл», «Очень странно это», «Ээ, алло, заюш. Где Пугачева то?!», «А почему нет фото с Аллой Борисовной? Ведь такая была любовь», «Задолбали уже с этой Аллой! Пусть ее Галкин поздравляет», - пишут в комментариях.
Отметим, что за свои 53 года Киркоров был женат только раз. Его брак с Аллой Пугачевой продлился больше 10 лет. Сейчас бывшие влюбленные не общаются и не поздравляют друг друга с праздниками.
После развода с Примадонной Киркорову приписывали немало романов: среди прочих были диджей Катя Гусева, Анна Калашникова и другие.
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