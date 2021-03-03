Знаменитый российский певец Филипп Киркоров показал, как проводит время с Ани Лорак и ее дочерью

Украинская певица, которая уже много лет живет и работает в России, готовится к значимому для себя событию: она запускает собственное шоу под названием «Дива». Его премьеру не мог пропустить друг Лорак, Филипп Киркоров. В новом посте в Инстаграм певец поделился кадрами с торжественного события. Об этом пишет Politeka.net.

«Весна для того, чтобы рождать новые проекты! Сегодня Ани Лорак запустила на большой экран шоу Дива! Все в кино! Планку задала очень высокую!», - написал Киркоров.

На новых кадрах они с Лорак позируют рядом на премьере ее шоу. Для этого события певица выбрала элегантный брючный костюм черного цвета. Ее блузка с глубоким декольте и красные туфли так и приковывали к себе взгляды.

Сам Киркоров по традиции оделся ярко и вычурно. На снимках он трогательно держит Лорак за руку и улыбается.

Певец также показал кадры, на которых его дети сидят в зрительном зале рядом с дочерью Ани.

Поклонники исполнителей активно комментируют пост.

«Какие вы все красивые», «Ждём завтрашней премьеры песни! Ну и конечно шоу Ани Лорак на больших экранах в кино это круто! Также как у Аллы Пугачевой!», «Ваш тандем великолепен, может, запишите дует с Каролиной?», - пишут комментаторы.

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