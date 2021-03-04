Певица Ани Лорак разбередила сердца важным событием и сочными кадрами

Как передает Politeka.net, 42-летняя украинская артистка, которая строит карьеру в РФ, опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала себя во время премьеры шоу DIVA в кино.

Певица предстала в стильном атласном костюме черного цвета, состоящем из пиджака и брюк. Красные туфельки и массивное ожерелье дополнили роскошный лук. Изюминкой наряда, безусловно, стало смелое декольте артистки.

На одном из кадров рядом с Каролиной позировал ее друг и коллега по сцене Филипп Киркоров. Он обнял певицу за талию - та аж растаяла, одарив зрителей лучезарной улыбкой.

"Сложно передать те эмоции, которые я испытываю сейчас! В этот день, три года назад, мы впервые представили публике невероятное музыкальное шоу DIVA. Этот день навсегда останется в моем сердце как один из самых важных и счастливых дней жизни❣️ А сегодня в Москве состоялась долгожданная премьера DIVA в кино. Двухчасовое шоу моей мечты на больших экранах покажут в более чем 20 городах России. Очень трепетно и волнительно, будто снова впервые выхожу на сцену "Олимпийского", - подписала кадры Лорак.

Пользователи кинулись вспоминать шоу вместе с певицей, не скупясь на комплименты:

"С премьерой! 😍 Жаль, что в городах Украины не показывают легендарное шоу.. Хотелось бы посмотреть, хотя бы на экране. 💔"

"Как быстро пролетели 3 года... будто вчера переживали за вас, смотрели видео с концерта и восхищались🥺🥰 Гордимся безгранично!"

"Я со слезами смотрю это шоу💔🥺 Ваша любовь к музыке и поклонникам❤️ С нетерпением жду тур Шоу DIVA😍❤️"

"Красавица😍 Дива!!!❤️ Поздравляю с премьерой,с выходом самого лучшего концертного шоу на большие экраны!!!😍❤️ это должны увидеть все!!!❤️"

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