Известный российский певец Филипп Киркоров представил публике свою подопечную Наталью Гордиенко

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал серию ярких снимков с мероприятия, на котором была презентована песня, с которой Гордиенко поедет на «Евровидение-2021».

Как известно, Филиппа Киркорова называют «Мистером Евровидение», потому что он часто готовит к конкурсу участников из стран СНГ. На фото артист тесно прижимался к своей подопечной.

«Я - самый богатый человек. Мои друзья - мой лучший капитал. То внимание и та поддержка, которые получаю при каждой встрече, лучшая моя награда. Благодарю всех, кто со мной всегда рядом! Был рад видеть каждого на презентации песни SUGAR by @natalitsa для Евровидения 2021, автором которой я являюсь. Готовимся к поездке в Роттердам!», - подписал фото Киркоров.

В комментариях артисту оставили массу положительных отзывов. Многие обратили внимание, что на праздник к артисту не пришла его близкая подруга Ольга Бузова.

«А где же любимая Бузяндра?», «А Бузова что обиделась?», «Восхищаюсь», «Филипп только верных друзей Вам! И буду болеть за вашу команду на Евровидении!», «Вы самый модный и красивый», «Ну а какие ещё друзья могут быть у такого Друга, как вы?», «Какой вы красивый. Удачи Наталье на Eurovision!», «Вперёд и только вперёд», - пишут пользователи сети.

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