Відомий російський співак Філіп Кіркоров заінтригував шанувальників неочікуваним фіналом шоу "Маска"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артиста у соцмережі.

Так, Кіркоров опублікував у своєму акаунті підбірку фото зі зйомок "Маски" та заінтригував неочікуваним фіналом шоу.

"Шоу "Маска" на каналі НТВ. Традиційно! Кожен вечір неділі вся країна зустрічається біля екранів і дивиться найзагадковіше шоу @maskantv Сьогодні буде самий несподіваний фінал!" - написав він.

На одному з фото Кіркоров позував зі своєми дітьми - Аллою-Вікторією та Мартіном-Крістіном.

Також Кіркоров запостив фото, на якому його цілують у щічки Валерія і Регіна Тодоренко.

"Дуже подобаються фотки з дітьми, від них так і віє любов'ю", "О, одразу з двома! Котяра березневий", "Які гарні жюрі, і особливо Кіркоров з дітками! Фото - вогонь! З нетерпінням чекаємо початку програми!", "Шоу "Маска" люблю, а вас - ще сильніше! До зустрічі, улюбленець! Орел!", "Красунчик, король!", "Який ви гарний!", "Дітки дуже красиві", "Суперське шоу", "Мій улюблений артист", "Вау, які ви гарні", "Дуже чекаємо", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що посивілий Кіркоров в рожевих кедах опинився в компанії молодої брюнетки: "Стоцька в сто разів краще!".

Як повідомляла Politeka, сивий Кіркоров засвітився з екс-коханцем Бузової за лаштунками "Танців з зірками": "якою жорстокою вона б не була...".

Також Politeka писала, що повністю сивий Кіркоров в новому іміджі раптово нагадав про себе в шоу "Маска":"не бійтеся ризикувати".